Abenteurer präsentiert Bilder aus Afrika

Zwei Monate lang bereiste Michael Fleck mit der ganzen Familie Namibia und Botswana, um ihre Schönheit in Bild und Film festzuhalten und die gewonnen Eindrücke in aufwändigen Multimediashows zu präsentieren. In seiner neuesten Show berichtet Fleck über seine Safaris. Der Termin für „Namibia und Botswana - Tierisch gut“’ ist am Samstag 30. März, um 20 Uhr im Kultur Kongresszentrum Weingarten. Vorverkauf bei „anders reisen“, der Touristinfo Ravensburg, der „Schwäbischen Zeitung“ sowie unter www.michael-fleck.de

Foto: Michael Fleck