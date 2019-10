Abbrucharbeiten für die Martinshöfe in Weingarten haben begonnen

Der Projektentwickler i+R Wohnbau Lindau hat nach eigenen Angaben das Ende 2016 erworbene Schuler-Areal Süd in Weingarten nun größtenteils übernommen. Die Firma Schuler habe das Areal nun bis auf wenige Räumlichkeiten verlassen. In diesen Tagen starteten die Entkernungsarbeiten an den Bestandsgebäuden.

Unter Vorgabe des städtebaulichen Entwurfs wurde ein weiteres Planungs- und Angebotsverfahren für die Bebauung an der Schussenstraße ausgeschrieben. 2020 soll das B-Plan-Verfahren starten.

Mit dem neuen Quartier Martinshöfe in Weingarten realisiert i+R Raum für Wohnen, Leben und Arbeiten. (Foto: Felix Kästle)

Mit der fast kompletten Übernahme des Schuler-Areals Süd in Weingarten per 30. August 2019 starten laut Mitteilung nun auch sichtbar die Arbeiten des Projektentwicklers und Bauträgers i+R Wohnbau Lindau für das neue Quartier im Zentrum von Weingarten. Noch in diesen Tagen würden die Entkernungsarbeiten bei den bestehenden Gebäuden beginnen. „Die sukzessive Entkernung der Gebäude garantiert eine saubere Trennung und Entsorgung der Materialien. Erst danach werden die Gebäudehüllen abgerissen“, erklärt Projektentwicklerin Maria Wechsel die Vorgehensweise

Auf dem Schuler-Areal Süd in Weingarten (Markierung) entsteht in den nächsten Jahren ein neues Quartier. (Foto: Arno Roth)

Aus dem städtebaulichen Realisierungswettbewerb im Frühjahr/Sommer 2018, der in enger Abstimmung mit der Stadt Weingarten erfolgte, ging im Juli 2018 das Büro Ackermann + Raff Architekten aus Stuttgart als Wettbewerbssieger hervor.

Nun gehe es darum, die detaillierte Gestaltung des Areals sowie der Gebäude auszuarbeiten. „Unter Vorgabe der Nutzung und Parameter, wie zum Beispiel der Geschosshöhe, haben wir mehrere Architekturbüros eingeladen. Damit möchten wir eine architektonische Vielfalt erzielen“, schildert der Leiter der Projektentwicklung bei i+R Wohnbau Lindau, Andreas Deuring.

Die Planungs- und Angebotsverfahren für die Gebäude an der Schussenstraße (Baufelder C, D und E) laufen seit ein paar Monaten, heißt es weiter. Bis Ende dieses Jahres sollen demnach konkrete Entwürfe für die Bebauung an der Schussenstraße vorliegen Während am ehemaligen Schuler-Areal Süd, das künftig „Martinshöfe“ heißen wird, der Abbruch startet, würden Projektentwickler und Baubehörden intensiv an der Erstellung des Bebauungsplans arbeiten.

Mit dem Aufstellungsbeschluss im Mai 2019 habe das B-Planverfahren begonnen. Parallel dazu würden sich die Architekten von Ackermann + Raff mit der Vorplanung der Bebauung auf den Baufeldern A und B sowie F und G beschäftigen.