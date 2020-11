Abbieger übersieht Gegenverkehr

Bei einem Unfall am Samstag gegen 15 Uhr in der Niederbieger Straße in Weingarten ist Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden.

Wie die Polizei schreibt, wollte ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Audi von der Daimlerstraße in die Niederbieger Straße abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende Autofahrerin in ihrem Citroen. Verletzt wurde niemand.