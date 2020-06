Ab Montag werden goldene Plaketten verkauft

Die Welfenfestkommission verkauft aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr nur die goldenen Plaketten, damit kleinere fortlaufende Kosten gedeckt werden können. Auf dem Emblem sind die Altentrommler, die zweitälteste Trommlergruppe Weingartens, zu sehen, teilt die Welfenfestkommission mit.

Diese 250 Festabzeichen wurden demnach von der Weingartener Firma HEKU auf der Rückseite mit dem Text „Fiel 2020 wegen der Corona-Pandemie aus“ gelasert. Wie auch im vergangenen Jahr beträgt der Plakettenpreis zehn Euro. Darüber hinaus werden rote Mund-Nasen-Schutzmasken verkauft, auf denen der Spruch „Welfenfest 2021- I frei mi drauf!“ gedruckt ist. Diese Masken sind in zwei Größen erhältlich. Der Preis dafür beträgt sieben Euro. Der Verkauf der Artikel erfolgt ab Montag, 29. Juni, während den Geschäftszeiten bei Raumausstattung Wiest in der Boschstraße 16 in Weingarten, Telefonnummer 0751 / 41409.