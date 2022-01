Ab März starten an der PH Weingarten

Im Frühjahr 2022 starten neue Kurse an der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung (AWW) der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PHW). Das Angebot richtet sich an Lehrkräfte, Kursleitende, Trainer oder Coaches. Im März startet die Zusatzqualifikation für Lehrkräfte in Berufssprachkursen (ZQ BSK). Inhaltlich baut diese ZQ BSK auf der Zusatzqualifizierung des BAMF Deutsch als Zweitsprache in der Erwachsenenbildung (ZQ DaZ) auf. Die Anmeldung ist übers Internet möglich unter https://aww-phweingarten.de/de/weiterbildung/zq-bsk. Ebenfalls im März beginnt Deutsch als Fremd- und Zweitsprache („DaF/DaZ“). Schwerpunkt ist, wie Lehrveranstaltungen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache geplant und aufgebaut werden. Der Kurs findet teils als Präsenzveranstaltungen sowie online statt. Er dauert zwei Semester und qualifiziert für die Arbeit in Integrationskursen. Die Kursgebühr beträgt 1300 Euro. Die Anmeldung ist möglich unter https://aww-phweingarten.de/de/weiterbildung/daf-daz.