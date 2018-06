Ab jetzt steht Weingarten Kopf

Dreck und Staub eines ganzen Jahres sind ab: Der steinerne Plätzler am Weingartener Amtshaus glänzt wieder. Bei der traditionellen Brunnenputzete wuschen die Plätzler ihrem steinernen Artgenossen gehörig den Kopf. Vom heutigen Gumpigen Donnerstag an bis zum kommenden Dienstagabend steht Weingarten nun Kopf – es ist Fasnetszeit. Mit der Schülerbefreiung nimmt die närrische Zeit heute morgen richtig Fahrt auf, bis ab 11 Uhr das Rathaus gestürmt wird und Oberbürgermeister Markus Ewald den Schlüssel abgeben muss. Ihren Höhepunkt findet die Fasnet dann am kommenden Sonntag, wenn zum großen Narrensprung tausende Hästräger kommen. (nico)