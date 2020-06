Ab Herbst soll in Weingarten wieder ein halbwegs normaler Kulturbetrieb möglich sein

Sechs große Veranstaltungen der zu Ende gegangenen Spielzeit hatte der für den Kulturbereich verantwortliche Abteilungsleiter bei der Stadt Weingarten, Peter Hellmig, absagen müssen. Über Wochen waren er und sein Team damit beschäftigt, das Geld für gekaufte Karten zu erstatten. Doch für die kommende Spielzeit ist er zuversichtlich, dass ab Herbst wieder ein halbwegs normaler Kulturbetrieb möglich sein wird.

Die meisten Veranstaltungen müssen bereits zwei Jahre im Voraus gebucht werden. Also stand das Programm für die Spielzeit 2020/2021 schon lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie weitgehend fest. „Wir haben uns lange überlegt, wie wir es mit der kommenden Spielzeit halten sollen, und sind zu dem Ergebnis gekommen: Wir stellen uns darauf ein, dass wir unsere Veranstaltungen im gewohnten Rahmen abhalten können, haben aber einen Plan B in der Schublade, wenn es weiterhin Abstandsregeln für Theater und Konzerte geben sollte“, beschreibt Hellmig sein Konzept.

So ist der Saisonstart geplant

Nach all den Lockerungen der vergangenen Wochen und der Ankündigung, dass bald wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Menschen erlaubt sein sollen, gibt sich Hellmig zuversichtlich, dass beim Saisonstart am 3. Oktober das Schlimmste überstanden sein wird.

Mit dem Pianisten Martin Stadtfeld und dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie, die ein reines Beethoven-Programm bieten, hat Hellmig vereinbart, dass sie zwei Konzerte geben, entweder nachmittags und abends oder an zwei aufeinander folgenden Abenden. Auf dem Programm stehen die Coriolan-Ouvertüre, das zweite Klavierkonzert und die fünfte Sinfonie.

Damit beginnt nicht nur die Spielzeit, sondern auch die Reihe der sieben Abo-Veranstaltungen. Sie enthalten wie immer neben einem großen Konzert zwei Theateraufführungen, ein Musical, einen Tanzabend, eine Operette und eine Oper. Optional können die Abonnenten noch ein zweites Konzert buchen für das Abo plus.

Die bisherigen Abonnenten wurden bereits angeschrieben. Weitere Interessenten können sich bereits jetzt anmelden. Nach der Platzverlosung für die bisherigen Abonnenten Anfang August werden die Plätze für neue Abonnenten vergeben. „Wir nehmen aber nur feste Kartenreservierungen vor, so dass wir im Fall einer coronabedingten Absage kein Geld zurückzahlen müssen“, sagt Hellmig.

Die Nachfrage ist groß

Um die Nachfrage ist ihm nicht bange: „Wir verzeichnen bereits jetzt zahlreiche Anfragen. Man spürt, dass die Menschen nach der langen Abstinenz Hunger nach Live-Kultur haben. Streaming-Konzerte im Internet sind zwar eine schöne Sache. Aber sie können die unmittelbare Begegnung mit Künstlern auf der Bühne nicht ersetzen. Ein wenig erinnert mich das an die Situation vor 75 Jahren: Im völlig zerstörten Reutlingen wurde unmittelbar nach Kriegsende ein Orchester gegründet.

Dabei sollte man meinen, dass es damals Vordringlicheres zu tun gegeben hätte.“ Weiter geht es im Abo am 16. Oktober. Da gastiert die Landesbühne Esslingen mit dem Musical „Backbeat – Die Beatles in Hamburg“. Es blickt zurück in die Zeit, bevor die berühmten Pilzköpfe aus Liverpool ihre Weltkarriere gestartet haben, präsentiert aber all die Hits, die längst Musikgeschichte geworden sind.

August Strindbergs Trauerspiel „Fräulein Julie“ mit Judith Rosmair und Dominique Horowitz ist am 19. November die erste von zwei Theaterabenden im Abo. Sowohl Judith Rosmair als auch Dominique Horowitz verfügen über eine langjährige sehr erfolgreiche Bühnenerfahrung an renommierten Häusern und sind über zahlreiche Fernsehproduktionen einem breiten Publikum bekannt.

Modernes Tanztheater zu einem zeitlosen Stoff mit populärer klassischer Musik kommt am 16. Dezember auf die Welfensaal-Bühne, wenn das NRW Juniorballett das Stück „#zauberflöte3.0“ aufführt. Zu erleben sein wird die Junior-Compagnie des Balletts Dortmund. Sie bietet hochbegabten jungen Tänzerinnen und Tänzern die Möglichkeit, zwei Jahre lang in professionellem Umfeld Berufserfahrungen zu sammeln.

Ein lang gehegter Wunsch

Ins Wien des frühen 19. Jahrhunderts entführt am 27. Januar die Operette „Wiener Blut“, ein Dreiakter mit Musik von Johann Strauß. Es gastiert die Operettenbühne Wien. Ganz andere Töne schlägt am 23. Februar das Theater Lindenhof an mit dem Stück „Der verreckte Hof“. Es trägt den Untertitel „Stubenoper – Gesänge in einer sterbenden Sprache“ und stammt aus der Feder von Georg Ringsgwandl.

Eine Oper im klassischen Sinne beschließt am 23. April den Reigen der Abo-Veranstaltungen: „Alcina“ von Georg Friedrich Händel. Für Peter Hellmig erfüllt sich damit der lang gehegte Wunsch, eine Barock-Oper in Weingarten zu erleben, bei der nicht nur ein renommiertes Ensemble, nämlich die Berliner ”lautten compagney“, auf historischen Instrumenten spielt, sondern auch Inszenierung, Bühnenausstattung und Kostüme an die Aufführungspraxis der Entstehungszeit angepasst sind. Es handelt sich um eine Produktion der Händel-Festspiele Halle.

Abonnenten haben außerdem die Möglichkeit, am 20 März ein Konzert mit dem Kontrabassisten Ödön Rácz und dem Deutschen Kammerorchester Berlin zu buchen. Es ist, wie alle genannten Veranstaltungen, Teil der Weingartener Spielzeit. Für sie laufen die Kartenreservierungen an, wenn im August die Einschreibungen für das Abo abgeschlossen sind. Wir stellen diesen Teil des Kulturprogramms, für den es Karten ausschließlich im freien Verkauf gibt, zu einem späteren Zeitpunkt vor.