Ab Freitag werden in Weingarten wieder Filme unter freiem Himmel gezeigt

Das Kulturzentrum Linse präsentiert in diesem Jahr wieder das Open-Air-Kino in Weingarten. Im Schlössle-Hof in der Scherzachstraße 1 werden von Freitag, 12. Juli, bis Mittwoch, 17. Juli, jeweils um 21.30 Uhr ausgewählte Filme gezeigt. Die Bewirtung im Schlössle Garten beginnt bereits ab 20 Uhr. Der Eintritt koste acht, ermäßigt, 6,50 Euro.

Los geht es am Freitag mit „Unsere große kleine Farm“, einer Dokumentation von John Chester über den Aufbau einer Farm im Einklang mit der Natur. „Stan & Olli“, ein Biopic über die letzte Tour des legendären Komiker-Duos Stan & Ollie, wird am Samstag, 13. Juli, gezeigt. „Monsieur Claude 2“, die Fortsetzung der französischen Erfolgskomödie „Monsieur Claude und seine Töchter“ läuft am Sonntag, 14. Juli. Am Montag, 15. Juli, wird „Kaviar“, eine rasante Culture-Clash-Gangster-Komödie über die russische Schickeria in Wien, gezeigt. „Inna de Yard - The Soul Of Jamaica“, der am Dienstag, 16. Juli, läuft, ist eine zutiefst menschliche Reise ins Herz des Planeten Reggae und eine musikalische Renaissance alternder Reggae-Legenden. Am Mittwoch, 17. Juli, endet das Open-Air-Kino mit „ Der Fall Collini“, der Verfilmung des Justizromans von Ferdinand von Schirach über einen Mordfall, der einen Schatten auf die deutsche Nachkriegsgeschichte wirft.

Vom 18. bis 19. Juli bringt die Linse das „Theater der Jugend“ mit täglichen Vorstellungen um 16 Uhr (Kindertheater) und 20 Uhr (Theater für Erwachsene) auf den Münsterplatz in Weingarten. Anschließend finden am 18., 25. August und 1. September die „Sonntage am Schlössle“ statt, die ein vielseitiges Programm zwischen Kindertheater, Zauberei und 17-Uhr-Konzerten anbieten. Diese sind offen für jeden, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.