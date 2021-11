A-Juniorinnen des TV Weingarten verlieren nach einem schwachen Tag

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Baden-Württemberg-Oberliga der A-Juniorinnen einen schwachen Tag erwischt. Gegen die Stuttgarter Kickers verlor der TVW in eigener Halle mit 23:29 (12:17). Dadurch vergaben die jungen Weingartenerinnen die Chance, an den Top Vier in der Tabelle dranzubleiben.

Obwohl der TVW das Spiel bis zum 6:7 Mitte der ersten Halbzeit offen gestalten konnte, hatte Trainer Oliver Borrmann von Beginn an den Eindruck, dass fast keine Spielerin „so richtig 100 Prozent auf die Platte bekam“. Mangelnder Zugriff in der Defensive brachte nie die gewünschte Sicherheit ins Weingartener Spiel. Im Angriff fehlten Spritzigkeit und Tempowechsel, der 12:17-Rückstand zur Pause war folgerichtig.

In Durchgang zwei brachte die angeschlagene Johanna Borrmann zunächst etwas mehr Durchschlagskraft in die Angriffe. Hinten sorgte Torhüterin Julia Götz mit einigen Paraden dafür, dass sich der TVW herankämpfte. Nach Johanna Vesers Treffer zum 19:21 keimte in der Großsporthalle Hoffnung auf. Weingarten hatte die Gelegenheit, das Spiel zu drehen. Näher als auf 21:22 kam der TVW aber nicht heran. „Am Aufbäumen hat es nicht gemangelt“, meinte Oliver Borrmann.

Bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf am kommenden Wochenende sollte der TVW aber von Beginn an etwas mutiger und temporeicher in die Aktionen gehen, um dann den ersten Auswärtssieg anzupeilen.