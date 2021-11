A-Juniorinnen des TV Weingarten schafften Pflichtsieg

Die A-Jugend-Handballerinnen des TV Weingarten haben in der Baden-Württemberg-Oberliga einen Pflichtsieg geschafft. Beim punktlosen Tabellenletzten HSG Winzingen-Wißgoldingen gewann der TVW mit 38:22 (18:11). Die Weingartener B-Juniorinnen gewannen gegen den gleichen Gegner in der Oberliga mit 30:18 (14:10) und gewannen damit auch das vierte Spiel dieser Saison. Die B-Jugend des TVW ist damit Tabellenführer, die A-Juniorinnen belegen nach dem zweiten Saisonsieg Rang sechs von acht Mannschaften.

Lediglich zwei Punkte trennten die HSG und den TVW vor dem Spiel in der Oberliga der A-Juniorinnen. Auf dem Spielfeld war ein Klassenunterschied zu sehen. Ab der 15. Minute legte Weingarten seine Abschlussschwäche ab, auch in der Defensive steigerte sich der TVW. Die eingewechselte Torhüterin Diana Zimmermann musste in den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte nur ein einziges Mal hinter sich greifen – aus einem 8:10-Rückstand machte Weingarten eine 16:10-Führung. Das Spiel war laut Trainer Oliver Borrmann längst einseitig – der TVW vergab aber teils klarste Möglichkeiten.

In der zweiten Halbzeit ging Weingarten nicht mehr mit allerletzter Konsequenz zu Werke. Der TVW-Trainer konnte angesichts der Führung munter durchwechseln, was sich auch an zwölf Torschützinnen zeigte. Am Sonntag (15.45 Uhr) wartet das Kontrastprogramm. In der Ravensburger Kuppelnauhalle empfangen die Weingartenerinnnen die bis vergangene Woche beste A-Jugend-Mannschaft der BWOL-Staffel, den TuS Metzingen, der am Wochenende aber überraschend gegen den SV Allensbach verlor.

TVW: Zimmermann, Götz; Saile (3), M. Borrmann (6/1), Datz (1), Haberbosch (2), Dörr (1), J. Borrmann (3), Hoffmann (4/1), Neto (3/1), Veser (10), Berger (1), Celahmetovic (1), Meichle (3).