A-Juniorinnen des TV Weingarten feiern größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Im finalen Spiel der Pokalrunde in der Baden-Württemberg-Oberliga sind die beiden verlustpunktfreien Handballmannschaften – der TV Weingarten und der Bundesliganachwuchs aus Nürtingen – aufeinandergetroffen. Das Spiel hielt, was es versprach – die A-Junioren des TVW gewannen mit 25:23 (10:9) und sicherten sich mit ihrer konstantesten Saisonleistung den Titel. Für den Weingartener Nachwuchs ist es der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.

Rund 150 Zuschauer kamen in die Großsporthalle – sie sollten ihr Kommen laut Mitteilung nicht bereuen. Der TVW ging hochmotiviert und konzentriert in die Partie. Von Nervosität war laut Trainer Oliver Borrmann keine Spur, seine Spielerinnen arbeiteten von Beginn an mit viel Einsatz in der Defensive. Die Torhüterin Pauline Heidt hielt in ihrem zweiten Saisonspiel nach langer Verletzungspause gut. Doch auch die Gäste zeigten, warum sie ohne Niederlage ins Schussental gereist waren. So entwickelte sich eine hochklassige, intensiv geführte Partie. Nach dem 8:5 durch Nike Meichle nahm Gästetrainer Dominic Fischer eine Auszeit. Weingarten blieb für den Rest der ersten Halbzeit am Drücker, verpasste es aber durch einige Fehlwürfe, die Führung auszubauen. Durch einen Doppelschlag verkürzte die treffsicherste Nürtingerin Carlotta Weckerle auf 9:10.

Auch nach dem Wechsel ließen die jungen Weingartenerinnen zahlreiche Torchancen aus und lagen nach 37 Minuten mit 11:13 zurück. Doch der TVW kam zurück. Miriam Borrmann führte gut Regie und war zudem torgefährlich. Lisa Hoffmann glich per Siebenmeter zum 13:13 aus. Mit der Hereinnahme der angeschlagenen Johanna Veser kam noch ein wenig mehr Unberechenbarkeit ins TVW-Spiel. Weingarten hatte nun seine beste Phase und hätte 15 Minuten vor dem Ende höher führen können als mit 18:15.

So sahen die Zuschauer eine „endspielwürdige Crunch-Time“, wie sie Trainer Borrmann nannte. Nürtingen kämpfte und glich zum 22:22 aus. Der TVW-Rückraum um Teresa Datz behielt in der entscheidenden Phase aber die Nerven. Am Ende waren es laut Borrmann Kleinigkeiten „wie der Kampf um jeden Ball oder zwei tolle Kreisanspiele auf Lena Haberbosch“, die den Unterschied ausmachten. Für den Jahrgang 2003/04 ist es ein großer Erfolg – das Trainerteam sowie die Talente des Jahrgangs 2003 sollen demnächst offiziell gefeiert und verabschiedet werden.