99-jährige Weingartenerin: Ein Leben mit und für die Musik

Eine echte Weingartenerin ist die 1919 geborene Marianne Weber, geb. Beyer, die seit ihrer Kindheit in Weingarten lebt – und zwar im selben Haus am Stadtgarten, das ihre Eltern gebaut haben. „Hier war alles Wiese, Weide, Natur – ein herrlicher Spielplatz für uns Kinder“, erinnert sich die 99 Jahre alte Cellistin an die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen, als ihr Vater in Weingarten ein Haus für die Familie bauen ließ. Denn zu jener Zeit – um 1920 – reichte die kleine Stadt Weingarten nur ein paar Straßen weit über den Stadtgarten und das Gebiet der Evangelischen Stadtkirche hinaus. Die Waldseer Straße – heute die B 30 – gab es noch nicht und der „Stadtgarten“ war kein Garten, sondern ein kleiner Wald mit dichtem Baumbestand und von erheblich mehr Ausdehnung.

„Wie ein Löwe“ habe ihr Vater darum gekämpft, dort ein Baugrundstück erwerben zu können. Die Stadt stellte sich lange dagegen, denn am Stadtgarten war kein Bauerwartungsland vorgesehen. Ihr Vater jedoch blieb hartnäckig, weil er ein Haus im Grünen für seine Kinder wollte. Aber nachdem die Gemeinde ihr Placet gegeben hatte, fingen die Probleme erst richtig an, denn der private Bauträger, der den Entwurf für ein schlüsselfertiges Projekt gemacht hatte, setzte sich mit dem Geld in die USA ab und Otto Paul Beyer musste sehen, wie er den Bau trotz der hohen Verluste weiter finanzieren konnte. 1926 war das Haus endlich fertig gestellt.

Marianne Beyer wuchs in einer musikliebenden Familie auf: ihr Vater, Otto Paul Beyer, stammte aus dem thüringischen Heukendorf und war Hoboist im Infanterie-Regiment König Wilhelm I., das in Weingarten stationiert war. Seine erste Frau, mit der er den 1913 geborenen Sohn Paul hatte, verstarb mit nur 32 Jahren 1918 in Weingarten. Zum Ende des Kaiserreichs wurde die Militärkapelle aufgelöst und Beyer wechselte zur Post, blieb aber weiter Musiker im Nebenberuf. Seine zweite Frau Anna Günter, die auch aus Schelklingen stammte, schenkte ihrem Mann drei Kinder – die Tochter Anna Maria, die Marianne genannt wurde, kam 1919 im so genannten Konventbau der Abtei Weingarten zur Welt – 1922 den Sohn Franz und 1923 die Tochter Hildegard.

Alle Kinder erhielten zunächst Violinunterricht, danach konnten sie sich anderweitig orientieren. So spielte Bruder Paul Cello und wurde quasi Mariannes erster Lehrer. „Er war wirklich mein großer Bruder“, sagt die alte Dame strahlend. „Er hat mir Ski laufen und Schwimmen gelernt“, erzählt sie mit schwäbischem Zungenschlag, „und als ich das dann konnte, haben wir unsere Mutter ins Freibad mitgenommen, damit sie sieht, was ich kann – und ihr ist fast das Herz stehen geblieben, weil sie doch immer Angst um uns hatte“. Marianne Weber drückt sich sehr gut aus, ihre Schilderungen sind lebhaft – wenn auch das Kurzzeitgedächtnis sie bisweilen im Stich lässt und auch das Gehör nicht mehr gut ist.

Das Haus ihrer Kindheit stand allen offen, es kamen viele Schüler ihres Vaters und es wurde viel musiziert im Musikzimmer; die Mutter sorgte für das leibliche Wohl der manchmal 20 Personen am großen Esstisch. So erlebte Marianne Beyer die Schulzeit in Weingarten und bis zur mittleren Reife am Mädchengymnasium Ravensburg zwischen 1930 und 1936 als eine persönlich schöne und lehrreiche Zeit. Durch die Nachhilfestunden in Latein für ihren jüngeren Bruder Franz trat 1935 Joseph Weber in ihr Leben und sie heirateten im April 1941. Eine kurze Ehe wie viele in dieser Zeit: 1940 wurde er eingezogen, im September 1942 fiel er auf dem Russlandfeldzug.

„Mein Mann und alle meine Jugendfreunde sind gefallen“, sagt Marianne Weber, die nie wieder geheiratet hat und ihre Tochter Luitgard, die im Oktober 1941 geboren worden war, allein aufzog. Dabei wurden ihre Eltern zu ihrer allergrößten Stütze. Die Mutter (1895 bis 1991) versorgte den Haushalt und die kleine Tochter, und so konnte der Vormittag zum Üben genutzt werden. „Geh' du zu Deinem Cello 'nauf“, habe die Mutter immer zu ihr gesagt. Der Vater (1885 bis 1973) riet ihr, nachdem sie von 1939 bis 1941 beim Otto Maier Verlag und 1944/45 in der Kreissparkasse Weingarten im Büro gearbeitet hatte, zu einer richtigen Ausbildung im Cellospiel mit dem Ziel Musiklehrerin. So nahm sie zunächst Privatunterricht bei Professor Alfred Saal in Stuttgart und nach der Auslagerung der Musikhochschule nach Trossingen machte sie dort 1948 ihre Prüfung.

Ein Leben mit Musik, das Marianne Weber so zusammenfasst: „Ich glaube, dass das viele Musizieren mich so gesund erhalten hat, denn die Musik hebt den Menschen aus dem Alltag heraus. Ich liebe mein Cello, sein dunkler Ton hat mich immer glücklich gemacht“. Aber es waren nicht nur Lebensenergie und Liebe zum Instrument, einem Cello neapolitanischen Geigenbauer. Es kamen dazu auch großer Fleiß und eine völlige Konzentration auf den Beruf, auf ihre Schüler, zu denen auch ihre Tochter Luitgard gehörte, und ihre Konzerte. Das Orchesterspiel – Marianne Weber war bei der Gründung des Oberschwäbischen Kammerorchesters dabei – und die gemeinsame Kammermusik mit ihrem jüngeren Bruder, dem Bratschisten und Musikprofessor Franz Beyer, der 2018 im Alter von 96 Jahren in München gestorben ist, bedeutete ihr Ein und Alles.

„Mit meinem Bruder zu spielen, war der Himmel auf Erden“, schwärmt Marianne Weber mit noch heute glänzenden Augen. Die Verbindung zu ihrem Bruder, der sich als Bearbeiter des Mozart-Requiems einen großen Namen machte, war auch für die Stadt Weingarten von Nutzen: zwischen 1955 und 1962 organisierten Marianne Weber und Franz Beyer im Festsaal des früheren Pädagogischen Hochschule Kammerkonzerte mit namhaften Solisten – und so kamen zum Beispiel die Pianistin Elly Ney, die Cembalistin Hedwig Bilgram und Ensembles wie das Strub-Quartett und das Schäffer-Quartett nach Weingarten.