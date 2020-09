87-Jährige verursacht Auffahrunfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 5000 Euro hat es laut Polizeimeldung bei einem Auffahrunfall am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr in der Ravensburger Straße gegeben. Eine 87-jährige Autofahrerin hatte in Höhe der Abzweigung Thumbstraße zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 19-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste und prallte auf deren Fiat Punto. Die junge Frau und deren Beifahrerin klagten nach dem Aufprall über Nackenschmerzen, mussten jedoch vor Ort nicht behandelt werden, sondern konnten sich nach der Unfallaufnahme selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.