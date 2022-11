85-Jährige prallt gegen Straßenlaterne

Wegen eingeschränkter Sicht durch die tiefstehende Sonne hat am Donnerstag gegen 15 Uhr eine 85 Jahre alte Daimlerfahrferin einen Verkehrsunfall verursacht. Die Autofahrerin wollte von der Sauterleutestraße nach links in die Hähnlehofstraße abbiegen. Da sie hierbei geblendet wurde, nahm sie die Kurve zu eng und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Schaden, der dabei an ihrem Auto entstand, wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Auch an der Laterne entstand Sachschaden, wie hoch dieser ist, ist derzeit nicht bekannt.