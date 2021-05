81-Jähriger beschädigt Autos und Hausmauer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist beim Peugeot eines 81-Jährigen am Samstag in der Einfahrt zu einer Wohnanlage in der Boschstraße in Weingarten das Gaspedal hängen gelieben. Dadurch schob der Fahrer mit seinem Auto einen vor ihm stehenden Fiat auf einen Container. Anschließend legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr auf einen geparkten Hyundai. Erneut den Vorwärtsgang eingelegt, fuhr er an dem Fiat vorbei, über eine Grünfläche und frontal in eine Garagenwand und einen danebenstehenden Baum. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt nach Polizeiangaben rund 16 500 Euro. Der Schaden an der Hausmauer und am Baum dürfte etwa 1000 Euro betragen.