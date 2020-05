8000 Euro Schaden bei Unfall

Beim Linksabbiegen von der Mochenwanger Straße in die Waldsee Straße in Weingarten hat am Dienstagvormittag ein 31-jähriger Skodafahrer den Gegenverkehr übersehen. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Beim Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden.