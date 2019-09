8000 Besucher feiern Umsonst & Draußen in Nessenreben

Das Umsonst und Draußen Festival (U&D) hat am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher auf das Gelände des Hofguts Nessenreben gezogen. Das Festival hat sich an Personen allen Alters gerichtet und so neben Musik verschiedenster Genres auch Spiel und Spaß für Kinder angeboten. Als besonderes Highlight des diesjährigen Festivals galt der Auftritt der international bekannten Band „Mono und Nikitaman“.

Moderator Daniel Schweizer macht Stimmung für den Hauptact des Festivals: „Irgendwann heut Nacht ist es vorbei, aber bis dahin feiern wir bis die scheiß Bude auseinanderkracht!“ Und dann betreten Mono und Nikitaman die Bühne. Die Stimmung im Publikum ist gut, die Besucher freuen sich auf die Band aus Berlin.

Mit Songs wie „Kein Weed“, „Stell dir vor“, „Wochenende“ oder „Nie so sein wie alle andern“ heizen die Zwei ordentlich ein. Ihre Musikrichtung, die sie selbst als Dancehall-Reggae-Anarcho-Punk-Pop bezeichnen, kommt auf dem alternativen, linksorientierten Festival gut an. Auch Mono & Nikitamans Songtexte beinhalten politische Statements und gesellschaftskritische Messages. Mit Aussagen wie „Jeder fünfte hat hier jetzt die Nazis gewählt und ich hoffe, Deutschland wird wach“ oder „Mama sagte hör mal zu, mein Kindchen, Mädchen können auch im Stehen pinkeln“ stehen sie gegen Rassismus, Sexismus und Faschismus ein. Das Publikum hüpft, springt, klatscht, schreit und singt. Mit Crowdsurfing, Bengalos und Moshpit kommt die Stimmung zum Höhepunkt.

Zwischen Bühne und DJ-Zelt können die Gäste Pommes, Crêpes, Bier und Alkoholfreies kaufen. Trotz mehr Barpersonal als im vergangenen Jahr sind die Schlangen vor der Getränketheke ewig. Nachdem Mono und Nikitaman die Bühne verlassen haben ergreift Moderator Daniel Schweizer erneut das Wort und verkündet: „Kennt ihr die Leute, die auch ohne Alkohol Spaß haben? Genau das werden wir jetzt machen! Ihr habt uns nämlich leer gesoffen!“ Mit insgesamt mehr als 8000 Besuchern hat das U&D einen neuen Rekord aufgestellt.