79-Jährige wird Opfer von Betrügern

Betrügern ins Netz gegangen ist eine 79 Jahre alte Frau am vergangenen Dienstag im Stadtgebiet. Die Frau wurde von einer unbekannten Nummer über den Nachrichtendienst WhatsApp kontaktiert. Der Schreiber gab sich als Sohn mit neuer Nummer aus und bat sie nach kurzem Chat zwei vierstellige Geldbeträge auf ein Bankkonto zu überweisen. Die 79-Jährige glaubte dem Betrüger und kam dem nach.

Der Betrug fiel erst auf, als die Seniorin am Abend Kontakt mit ihrem Sohn hatte.Immer wieder berichtet die Polizei in den letzten Tagen und Wochen von Personen, die Opfer dieser derzeit sehr häufig auftretenden Betrugsmasche werden. Deshalb ausdrücklich nochmals der Hinweis der Polizei: Glauben Sie nicht blind den Nachrichten unbekannter Absender, die Sie kontaktieren! Prüfen Sie, mit wem Sie Kontakt haben und senden oder übergeben Sie keinesfalls Geldbeträge oder Wertgegenstände ohne den Empfänger zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die Polizei unter 110.