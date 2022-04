Auf einem abschüssigen Feldweg nahe der Laurastraße ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer gestürzt. Er verletzte sich nach Mitteilung der Polizei dabei an der Hüfte.Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 78-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.