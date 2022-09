74 Kursangebote feiern in der VHS Weingarten Premiere

370 Kurse und Veranstaltungen bieten im neuen Wintersemester der Volkshochschule (VHS) Weingarten Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung: Ob Handlettering, Energiespar-Tipps oder ein Erste Hilfe Auffrischungskurs. Wie üblich findet ein Teil der Veranstaltungen in den VHS-Außenstellen in Baienfurt, Baindt, Berg, Fronreute, Schlier und Wolpertswende statt.

Lebenslanges Lernen – unter diesem Motto bietet sich Teilnehmerinnen und Teilnehmern ab Semesterbeginn am Montag, 19. September, eine Fülle an Kursen und Veranstaltungen. Für ausreichend Abwechslung sorgen über 74 Kursangebote, die in diesem Semester ihre Premiere feiern. Auch gibt es in allen Fachbereichen neben analogen Angeboten auch digitale und teilweise sogar hybride Kurse.

100. Integrationskurs der VHS Weingarten

Am 14. September startet der nunmehr hundertste Integrationskurs der VHS Weingarten. Zum ersten Mal findet so ein Angebot in einer Außenstelle statt. In Baienfurt werden die Teilnehmer im kommenden Jahr täglich drei Stunden fundierte Deutschkenntnisse aufbauen und Kenntnisse über die Rechtsordnung, Kultur und Geschichte in Deutschland erlangen.

Ein gemeinsames Zeichen gegen Antisemitismus setzen die VHS Weingarten und die vhs Ravensburg mit der Gestaltung des diesjährigen Programms. Am 22. Oktober führt eine Studienfahrt die Teilnehmenden zur Erinnerungsstätte Matthias Erzberger und zum jüdischen Museum Buttenhausen. Die Fahrt findet in Kooperation mit dem Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Begegnung in Oberschwaben e.V. statt. Politik steht auch bei der Veranstaltungsreihe „Politik im Gespräch mit der VHS“ am 15. November im Vordergrund. In Kooperation mit dem Jugendgemeinderat und dem Team Jugendarbeit werden sich regionale Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker den Fragen der Moderatoren und des Publikums stellen.

Kurse für den täglichen Bedarf

Auch für Alltagssituationen hält die VHS Weingarten im Wintersemester das passende Kursangebot bereit: so können Teilnehmende am 10. November im Rahmen eines Vortrags der Energieagentur Ravensburg lernen, wie man mit kleinen Maßnahmen beim Energiesparen bereits große Wirkung erzielen kann. Auch der Erste Hilfe Auffrischungskurs speziell für Notfälle mit Kindern des DRK-Kreisverbands Ravensburg bietet hilfreiches Wissen für jeden Tag.

„Florale Motive in Aquarell“ heißt der fünfteilige Malkurs der gleich zu Beginn des Semesters die Teilnehmenden kreativ fordert und fördert. Auch Einsteiger sind willkommen, bei diesem Kurs ihr kreatives Talent unter Beweis zu stellen. Ebenfalls um florale Elemente – allerdings im Watercolor-Stil – geht es hingegen bei einem Handlettering-Kurs, der hier den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen vermittelt. Auch ein Fotoworkshop für Nah- und Makrofotografie am 3. Dezember, ein temperamentvoller Kochkurs zu den vielseitigen Taco-Variationen der mexikanischen Küche am 12. November sowie eine Studienfahrt zu über 380 Narrenfiguren ins Museum Narrenschopf in Bad Dürheim sorgen für einen kreativen und geistreichen Ausgleich zum Alltag.

Sport und Gesundheit ist ein Thema

Green, Birdie, Caddy – alle, die mit diesen Begriffen (noch) nichts anfangen können, sind eventuell im Schnupperkurs „Golf für Anfänger“ genau richtig. Einen beschwingten Start in den Tag garantiert hingegen der Online-Kurs „Muntermacher-Workout“, der immer freitags von 8 bis 8.45 Uhr digital angeboten wird. „Was tun bei Tinnitus“ ist wiederum der Titel eines Vortrags am 18. November, der sich ganz der Ohrgesundheit widmet.

Viele Angebote richten sich auch wieder an den VHS Nachwuchs: so sorgen beim Vorlesenachmittag auf dem Bauernhof Hund, Huhn, Schaf und Pony für mehr Begeisterung am Lesen für schwächere Leseanfänger im Alter von 7 bis 10 Jahren. Auch ein Yoga-Angebot für Kinder ist mit dabei. Die Kurse richten sich speziell an die Altersstufen fünf bis sieben und acht bis elf Jahre. Etwas rasanter zugehen könnte es hingegen beim Inline Stunt Skating Kurs für Kinder von acht bis 14 Jahren.

Die Klassiker sind auch wieder im Angebot

Neben diesen Kostproben, sind die „Klassiker“ im Programm mit vertreten: Dazu gehören die verschiedenen Fremdsprachenangebote der VHS Weingarten mit Kursen in Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein, Portugiesisch, Russisch sowie Spanisch. Anfängerkurse gibt es in Arabisch und in allen großen europäischen Sprachen. Erfolgreiche Gesprächsführung, sicheres Onlinebanking, Vorträge zu Mietrecht, Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht aber auch die Fortsetzung des BE-Fortbildungsprogramms sowie viele Angebote aus den Bewegungs- und Entspannungsbereichen runden das Programm ganzheitlich ab.