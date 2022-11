700 Studenten demonstrieren am ersten Tag in Weingarten

Die Studenten der Pädagogischen Hochschule Weingarten demonstrieren am 8. und 9. November unter anderem gegen fehlende Lehrkräfte, Platzmangel und schlechte Internetverbindung.

Weil es immer wieder zahlreiche Beschwerden aus den Reihen der Studenten gab, hat der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) zu der zweitägigen Demo aufgerufen. Rund 700 Studenten kamen am ersten Tag zusammen.

Ufuk Sen, einer der Demo-Organisatoren, sagt:

Wenn sich jeder fünfte Student an der PH Zeit für eine Demo nimmt, dann gibt es eindeutig Handlungsbedarf.

Unter ihnen ist auch Anna Dahl, 28 Jahre. Sie studiert Chemie und Theologie auf Lehramt und spricht von „vielen Problemen, die das Studium behindern.“ Vor allem gebe es in den meisten Gebäuden kein ausreichendes WLAN, einige Räume seien gar ganz abgeschnitten vom Internet. In vielen Fächern sei zudem der Arbeitsaufwand zu hoch. „Wenn das in mehreren Fächern der Fall ist, kommt man überhaupt nicht hinterher“, sagt sie.

Regelstudienzeit nicht einhaltbar

Ein großes Manko seien auch ständig wechselnde Dozenten in einigen Fächern. Das führe zu fehlender Transparenz und einem organisatorischen Wirrwarr. Teilweise würden die Lehrkräfte sogar ganz fehlen. Anna Dahl: „Wer es schafft, an der PH Weingarten nach der Regelstudienzeit fertig zu sein, der kann sich glücklich schätzen.“