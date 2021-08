70-Jähriger verwechselt in der Weingartener Abt-Hyller-Straße Gas und Bremse

Zwei Verletzte und einen Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro hat ein Unfall am Dienstag kurz vor 14.30 Uhr in der Weingartener Abt-Hyller-Straße gefordert, als ein Autofahrer erst eine Radfahrerin touchierte und im Anschluss gegen ein Brückengeländer fuhr. Der 70 Jahre alte Seat-Fahrer wollte vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße einfahren und wollte wegen der Radlerin, die den Radweg entlang der Abt-Hyller-Straße befuhr, bremsen. Dabei verwechselte er Gas und Bremse und stieß mit der 61-jährigen Radlerin zusammen. Im Anschluss überfuhr er die Straße und kam letztlich an dem gegenüberliegenden Brückengeländer zum Stehen. Sowohl die Radlerin wie auch der Autofahrer wurden aufgrund der erlittenen Verletzungen vor Ort medizinisch versorgt, heißt es im Bericht der Polizei. Der Seat musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.