69-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Nach Angaben der Polizei hat 69-jähriger Ford-Fahrer vermutlich wegen einer plötzlich aufgetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigung am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr auf Höhe der Schrebergärten im Sechserweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Autofahrer wurde mit, so die Polizei, noch unklaren Verletzungen in das Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug dürfte Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden sein.