678 Erstsemester beginnen ihr Studium an der PH

678 Erstsemestrige haben ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule Weingarten begonnen. Bernd Reinhoffer, Prorektor für Lehre und Studium, begrüßte die neuen Studierenden im Kultur- und Kongresszentrum der Stadt Weingarten. Nach drei Semestern digitaler Lehre zeigte sich Reinhoffer erfreut, diesen Semesterstart in Präsenz begehen zu können. „Wir haben noch strenge Auflagen, an die wir uns halten müssen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir es schaffen, wieder zu einem studentischen Leben zurückzukehren“, ermutigte und bestärkte er die neuen Studierenden während seiner Vorstellung der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Auch die Stadt ließ es sich nicht nehmen, die neuen Studieren zu begrüßen. Stellvertretend für den Oberbürgermeister sprach die ehrenamtliche Stellvertreterin Susanne Münz, die in ihrem Grußwort die kulturellen Angebote in Weingarten und die vitalisierende Wirkung der 7000 Studierenden auf die Stadt betonte. „Unsere Studierenden machen Weingarten lebendiger und jünger“, so Münz. Foto: Carolin Dengler