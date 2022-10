644 Erstsemester starten an der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Nach der Sommerpause füllen sich diese Woche wieder die Hörsäle der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU): Für insgesamt 644 Erstsemesterstudierende beginnt dieser Tage ihr Studium. Laut Pressemitteilung blicken 510 Erstsemester in den Bachelor- und 134 in den Master-Studiengängen gespannt auf das bevorstehende Wintersemester, das nach bisherigem Stand ohne Einschränkungen und in Präsenz stattfinden soll. RWU-Rektor, Professor Thomas Spägele betont, die Präsenzlehre stehe im Vordergrund, auch wenn die Hochschulen des Landes aufgefordert sind, deutlich Energie einzusparen.

In diesem Kontext hob er die große Bedeutung von sozialen Kontakten für junge Menschen hervor: „Nutzen Sie die Gelegenheit, über den eigenen Horizont hinauszuschauen und knüpfen Sie neue – auch internationale – Kontakte.“ Die internationalen Studenten machten 15 Prozent der insgesamt 3720 Studierenden an der RWU aus. Zum Wintersemester beginnen 85 junge Menschen aus 16 verschiedenen Ländern ihr Studium. 70 davon werden bis zu ihrem Abschluss in Weingarten studieren, die restlichen bleiben für ein oder zwei Austauschsemester. Foto: Lisann Gauß