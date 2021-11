60 000 Euro Schaden bei Unfall in Weingarten

Zu einem Unfall mit Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 60 000 Euro kam es am Mittwoch gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Waldseer Straße/Liebfrauenstraße in Weingarten.

Ein 24-jähriger Audifahrer fuhr auf der Liebfrauenstraße und bog über eine gelbe Ampel nach rechts in die Waldseer Straße ab. Während er beschleunigte, verlor er laut Polizei, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Auto und touchierte dabei die rechte Seite eines Autos, das zu dem Zeitpunkt die linke Abbiegespur befuhr. Vom Aufprall nach rechts abgelenkt, fuhr der 24-Jährige über einen Bordstein und rammte dort ein Geländer. Dieses sowie ein dort abgestellter VW wurden, ebenso wie die beiden anderen beteiligten Fahrzeuge, beschädigt. Verletzt wurde niemand.