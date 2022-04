59-Jährige fährt betrunken zu einer Tankstelle in der Waldseer Straße

In deutlich alkoholisiertem Zustand ist am Montag kurz vor Mitternacht eine 59-Jährige mit ihrem Auto zu einer Tankstelle in der Waldseer Straße gefahren, um dort Zigaretten zu kaufen.

Die Verkäuferin reagierte laut Polizeibericht geistesgegenwärtig, nahm der Frau den Fahrzeugschlüssel ab und verständigte die Polizei. Die 59-Jährige suchte in der Zwischenzeit zu Fuß das Weite, konnte jedoch von einer Streifenwagenbesatzung nur wenige Hundert Meter weiter angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille, weshalb die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten musste. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung musste die 59-Jährige die Nacht in der polizeilichen Arrestzelle verbringen, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Auf sie kommt nun neben der Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft zu. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein der Frau.