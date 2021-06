56-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss in Weingarten Auto

Ein 56-Jähriger steht im Verdacht, am Freitag mit seinem Auto unter Drogeneinfluss gefahren zu sein. Kurz vor 17 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann in seinem Auto auf der Feuchtmayrstraße in Weingarten. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, heißt es im Bericht der Polizei. Ein Test bestätigte die Vermutung. Anschließend wurde dem Mann laut Polizeiangaben eine Blutprobe im Krankenhaus abgenommen. Sofern in dieser ebenfalls Drogen nachgewiesen werden, muss der 56-Jährige mit einem Bußgeld, Punkten und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.