55-Jähriger schlägt Frau

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei Weingarten gegen einen 55 Jahre alten Mann, der in der Talstraße am Sonntag zur Mittagszeit mehrmals eine Frau geschlagen haben soll. Hintergrund des Streits dürften private Differenzen gewesen sein, die den Mann dazu veranlassten, auf offener Straße mehrmals auf die 48-Jährige einzuschlagen, teilt die Polizei mit. Diese wurde durch die Schläge leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Geschädigte zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Auf den 55-jährigen Täter kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung zu.