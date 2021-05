Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung des Finkenwegs in die Niederbieger Straße in Weingarten. Laut Polizeibericht übersah ein 29-jähriger Toyota-Fahrer beim Einbiegen in die Niederbieger Straße den Nissan einer 39-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Den beim Zusammenstoß der beiden Autos im Einmündungsbereich entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.