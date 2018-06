Wegen Sachbeschädigung hat sich ein 48-jähriger Mann zu verantworten, der in der Nacht zum Dienstag gegen 23.15 Uhr mit dem Fuß gegen die Verglasung eines Schaukastens beim Kulturzentrum in der Liebfrauenstraße trat und diese dabei zerstörte. Das berichtet die Polizei. Was den Wohnsitzlosen, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war, zu der Tat bewogen hat, ist der Polizei bislang nicht bekannt.