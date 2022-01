42-Jähriger beleidigt in Hotel in der Weingartener Liebfrauenstraße mehrere Personen

In einer polizeilichen Arrestzelle gelandet ist ein 42-Jähriger, der am Sonntagmorgen in einem Hotel in der Weingartener Liebfrauenstraße mehrere Personen beleidigt und bedroht hat. Da er trotz Aufforderung die Bleibe laut Polizeiangaben nicht verlassen wollte, wurden die Beamten gerufen. Da sich der Mann auch gegenüber den Polizisten sehr aggressiv zeigte und zudem deutlich alkoholisiert war, musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden, so die Polizei weiter. Weil bei einer Durchsuchung des Mannes zudem eine Kleinstmenge Drogen gefunden wurde und er auf der Polizeiwache eine Polizistin beleidigte, kommen nun mehrere Strafanzeigen sowie die Kosten für den Gewahrsam auf den 42-Jährigen zu.