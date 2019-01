42-Jähriger bremst zu spät

Ein Gesamtschaden von rund 15 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 19 Uhr in der Ravensburger Straße ereignet hat. Ein 42-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz befuhr laut Polizeibericht die Ravensburger Straße von Weingarten kommend in Richtung Ravensburg. An der Einmündung zur Sauterleutestraße erkannte er zu spät, dass ein vor ihm befindlicher 38-jähriger Volvo-Fahrer aufgrund einer roten Ampel angehalten hatte. Als er bremsen wollte, kam er auf der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und prallte auf das Heck des Volvo.