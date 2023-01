40 Jahre „Vo mir aus lass Dr Bock naus“ in Weingarten

40 Jahre Vereinsbestehen hat der Narrenverein Bockstall am 6. Januar in seinem Vereinsheim in Weingarten gefeiert. Mit dabei waren befreundete Vereine, Vertreter des Alemannischen Narrenrings (ANR) und Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte man das „40+1“ Jubiläum erst dieses Jahr feiern.

Mit rund 120 Gästen im fasnetlich-geschmückten Bockstall-Heim eröffnete Zunftmeister Marco Gärtner die Jubiläumsfeier. Bereits 1981 hatten sich die drei Oberstädter Wolfgang Zimmermann, Alfred Schrade und Hans Löscher dazu entschlossen, die Oberstadtfasnet in Weingarten wieder aufleben zu lassen. Als es dann ein Jahr später so weit war und der Narrenverein Bockstall inklusive eigener Schalmeienkapelle gegründet wurde, sorgte dies beim Platzhirsch, der Plätzlerzunft, für Aufsehen.

Trotz der anfänglichen Herausforderungen und dem gegenseitigen kritischen beäugen, können die Hästräger heute darüber lachen. Man erinnere sich gerne an die Anfangszeit, sagt Gründungsmitglied Wolfgang Zimmermann. So hatte es kurz nach der Gründung im Kreise der Bockstallnarren die Regel gegeben, dass, wenn man das Wort „Plätzler“ nutze, man eine Deutsche Mark in eine Gemeinschaftskasse zahlen musste. Dass diese Neckereien an der Fasnet dazugehören, war auch damals kein Geheimnis.

Ehrungen für langjähriges Engagement

Der extra angereiste ANR-Präsident Markus Stark, sowie die ANR-Kanzelarin Claudia Bosler durften zusammen mit Bockstall-Zunftmeister Marco Gärtner an diesem Abend einige Ehrungen durchführen. Den ANR-Hästrägerorden erhielten Sabine Hellstern-Waibel, Katharina Mock, Michael Mock und Anna Jung für ihr Engagement.

Den Hästrägerorden mit Silberkranz durften Andreas Günther, Michaele Günther, Michaela Jung, Marco Gärtner und Sabine Kostka in Empfang nehmen. Weitere Ehrungen gab es für die Gründungsmitglieder vom 18. März 1982 Wolfgang Zimmermann, Winni Zimmermann, Rudi Deutscher, Theodor Lehenberger und Christel Schrade. Außerdem für Klaus Baur, Siggi Kehm, Sabine Hüttl-Kärcher und Beate Zimmermann.

Auch dem langjährigen Vize-Zunftmeister Harry Buchter galt ein besonderer Dank für sein immer noch anhaltendes Engagement. Eine ganz besondere ANR-Auszeichnung erhielt jedoch Fredi Schrade, der sich als Gründungsmitglied und darüber hinaus für seine Leistungen im Narrenverein Bockstall verdient machte. Er bekam unter tosendem Applaus den Verdienstorden übergeben, während sein Wegbegleiter Wolfgang Zimmermann, der von 1988 bis 2019 Zunftmeister des Narrenvereins Bockstall war, einige Worte über Schrade verlor.

Besondere Gast dabei

Der darauffolgende Auftritt der vereinseigenen Bockstall-Schalmeien kam gut an. Sie hatten extra für das 40-jährige Jubiläum geübt. Neben den beiden Vertretern des ANR waren die Mitglieder des Narrenvereins Bockstall, Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll, Plätzler-Chefin Susanne Frankenhauser, Ex-Wikinger-Chefin Christine Denz-Banholzer, sowie weitere Narren und Vertreter befreundeter Vereine zu Besuch.

Ein besonderer Gast war Franz Riegger, ehemaliger Inhaber des Gasthofs Bären in der Kirchstraße. Schließlich war dies der Ort, wo die Bockstallnarren ihre Gründung beschlossen und die Fasnet in Weingarten ein neues Kapitel aufschlug. Musikalisch begleitet wurde das Jubiläum von der schwäbischen Band d‘Schunkler.

Seit nunmehr 41 Jahren treiben die Weingartener Bockstallnarren an der schwäbisch-alemannischen Fasnet also ihr Unwesen. Und auch dieses Jahr heißt es wieder „Vo mir aus – lass Dr Bock naus“, wenn der Bock, der Wilde Maa, die schöne Kasimir, Leichersager Marie, der Bockstallkönig, die Babett oder der Konzet-Karle durch die Straßen ziehen.