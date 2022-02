40 Jahre Altdorfer Schalmeien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Jahr 1982 gegründet blicken wir nun auf vierzig Jahre Vereinsgeschichte zurück.

Was haben wir alles erlebt. Tolle Ausflüge im In- und Ausland (Schweiz, Italien, Frankreich), Auftritte bei Stadt- und Weinfesten, am Bodensee oder an der Nordsee. Brautpaare sind bei unserem Zillertaler-Hochzeitsmarsch außer Atem gekommen, Geburtstagskinder ließen wir hochleben, der Welfenfestumzug und das Fasnetsbrauchtum steht bei uns auch fest im Programm. Hier ein Narrenmarsch und dort ein Dudelsack – unser Evergreen darf natürlich nicht fehlen. Gut hundert Lieder hatten wir schon in unserem Repertoire.

Bratwurst am Blutfreitag, Caipirinha am Stadtfest, Glühwein und Engele am Nikolausmarkt. Am Stadtgeschehen sind wir lebhaft beteiligt.

Eine lange Zeit, eine schöne Zeit, eine kameradschaftliche Zeit. Eine Zeit, auf die wir sehr stolz sind. Auch nach vierzig Jahren sind wir kein bisschen müde und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre.

Wie gerne hätten wir in der Fasnet gefeiert. Alles wäre organisiert gewesen. Ende letzten Jahres war es aber schon abzusehen, dass es schwierig wird für unsere Jubiläumsfeierlichkeiten. So haben wir beschlossen, diese auf nächstes Jahr zu verschieben.

Einen Gratulant haben wir aber schon. Die Sparkassenfiliale Weingarten hat uns schon jetzt zu unserem Jubiläum gratuliert und uns mit einer großzügigen Spende beschenkt. Herzlichen Dank dafür. Wir werden das Geld im nächsten Jahr „feierlich“ einsetzen.