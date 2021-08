39-Jähriger wegen Drogenhandels in Untersuchungshaft

Drogenfahnder des Polizeireviers Ravensburg haben am Freitag, 20. August, bei einem 39-Jährigen in Weingarten eine größere Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Nach Polizeiangaben trafen Beamten den Tatverdächtigen in einer Unterkunft an und fanden in seiner Tasche knapp 70 Gramm Amphetamin, knapp 50 Gramm Marihuana sowie acht Ecstasy-Tabletten. Da gegen den Mann bereits ein Haftbefehl wegen gewerbsmäßigem unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge bestand, wurde er dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und im Anschluss daran in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Auch wegen des neuen Drogenfunds muss sich der 39-Jährige nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.