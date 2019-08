360 Spendentüten für bedürftige Menschen

Unter dem Titel „Von mir. Für Dich.“ haben die CAP-Märkte Weingarten und Baindt erneut gemeinsam mit ihren Kunden soziale Projekte in der Region unterstützt. Die Verantwortlichen des von den Integrations-Werkstätten Oberschwaben (IWO) geführten CAP-Marktes in Weingarten und des unter der Leitung der Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) stehenden CAP-Marktes in Baindt hatten dieses Mal die Weingartener Tafel Carisatt im Fairkaufcenter sowie die DRK-Tafel in Ravensburg auserkoren.

„Wir haben unsere Kunden entsprechend informiert und diese konnten dann in den vergangenen Wochen und Monaten für einen Betrag von fünf Euro eine prall gefüllte Tüte kaufen und spenden“, erklärte der Weingartener CAP-Marktleiter Oliver Oelhaf.

Diese Tüten enthalten Dinge, die bedürftige Menschen besonders benötigen: Nahrungsmittel und Hygieneartikel. „Insgesamt sind bei der Aktion 360 Spendentüten im Wert von 1800 Euro zusammengekommen“, sagte Oelhaf.

„Wir bedanken uns bei den CAP-Markt-Kunden, die so spendenbereit waren und dieses Projekt unterstützt haben“, sagte Oliver Ganal vom CAP-Markt Baindt.

„Das ist eine wunderbare Unterstützung für Menschen, denen es nicht so gut geht“, bedankten sich die Leiterin des Tafelladens Carisatt, Simone Prommer, sowie der Leiter der Ravensburger Tafel, Paul Bundschuh. Die Weingartener Tafel ist Teil eines von der Caritas Bodensee-Oberschwaben vor zwölf Jahren ins Leben gerufenen Sozialprojekts. Zu dem Fairkaufcenter an der Waldseer Straße in Weingarten gehören neben der Tafel Carisatt ein Gebrauchtwarenkaufhaus sowie das Begegnungscafé „CariSINA“.

Die Ravensburger Tafel in der Herrenstraße 48 ist eine Einrichtung des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Ravensburg, und besteht seit dem Jahr 2002.