36 Medaillen für den SSV Weingarten

Der SSV Weingarten hat im Freibad Nessenreben den vierten Internationalen Nessenreben-Schwimmtag ausgetragen. Die vereinseigenen Schwimmer holten dabei viele Medaillen für den SSV. 17 internationale Vereine mit 163 Schwimmern kamen nach Weingarten, der ausrichtende SSV holte mit 32 Einzel- und vier Mannschaftserfolgen sehr gute Ergebnisse.

Besonders erfolgreich für den SSV waren Luiz Aschentrup, Sophie Pfleghar, Emma Müller, Phillip Walz, Marlene Neumann, Svenja Mehrle, Jana Eiberle, Miguel Müller, Ida Mehrle und Franziska Pfleghar. Sie gewannen in ihren Einzelrennen die Medaillen. Phillip Walz (Jg. 2010) gewann bei seinem ersten Heimwettkampf und als jüngster Schwimmer des Wettkampfes in all seinen Starts eine Goldmedaille und siegte über 50 Meter Freistil, Rücken und Brust sowie 100 Meter Freistil.

Sophie Pfleghar (2004) ließ über 50 Meter Rücken ihre Konkurrentinnen hinter sich. Silber erreichte sie über 50 Meter Freistil und Schmetterling sowie über 100 Meter Freistil. Emma Müller (2006) wurde Zweite über 50 Meter Schmetterling und Freistil, 100 Meter Rücken und 200 Meter Freistil. Luiz Aschentrup (2002) bestieg ebenfalls viermal das Podest. zweiter wurde er über 50 Meter Brust, über 50 Meter Schmetterling und Rücken sowie 100 Meter Freistil wurde er Dritter.

Miguel Müller (2009) und Marlene Neumann (2003) freute sich über je eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille bei ihren Einzelstarts. Svenja Mehrle (2003) wurde Zweite über 50 Meter Brust und 200 Meter Freistil. Dritte wurde sie über 100 Meter Brust. Jana Eiberle (2009) holte eine Silbermedaille über 50 Meter Brust und zwei Bronzemedaillen über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Brust. Franziska Pfleghar (2006) siegte über 100 Meter Schmetterling und wurde Dritte über 200 Meter Rücken. Ida Mehrle (2004) wurde Zweite über 50 Meter Rücken und Dritte über 50 Meter Brust.

Dazu gab es für den SSV noch vier Mannschaftserfolge in den Staffelwettbewerben. Die Freistilstaffel (4x100 Meter) in der Besetzung Emma Müller, Svenja Mehrle, Franziska Pfleghar und Marlene Neumann gewann trotz wetterbedingtem Hindernis auf der Bahn die Goldmedaille. Ebenfalls Gold gewann die Lagenstaffel (4x100 Meter) in der Besetzung Antonia Vöhringer, Marlene Neumann, Emma Müller und Svenja Mehrle. Die Weingartener Männer mussten sich über 4x100 Meter Freistil der Mannschaft aus Ravensburg geschlagen geben und belegten die Ränge zwei und drei. Silber holten Florian Ambrosius, Casey Beck, Niclas Kunkel und Steffen Zierhut. Bronze ging an Christoph Walz, Phillip Walz, Fabian Schlosser und Miguel Müller.