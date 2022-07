3500 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Leicht verletzt wurde ein 57-jähriger Skoda-Fahrer bei einem Auffahrunfall am Montag, 17. Juli, gegen 9.15 Uhr in der Hähnlehofstraße. Eine 50 Jahre alte Kia-Lenkerin hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr vor einem Fußgängerüberweg ins Stocken geraten war und fuhr laut Mitteilung der Polizei auf den Skoda des Vorausfahrenden auf. Der 57-Jährige klagte über Nackenschmerzen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Am Wagen der Unfallverursacherin entstand rund 3000 Euro, am Skoda etwa 500 Euro Sachschaden.