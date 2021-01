34 Absolventen im Kreis Ravensburg erhalten einen Preis

Positives von der dualen Berufsausbildung vermeldet die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in Weingarten: Trotz der besonderen Corona-Lage im Jahr 2020 haben 2214 der 2331 Prüfungsteilnehmer – und damit 95 Prozent – ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wie die IHK in einer Pressemitteilung berichtet, wurden 69 von ihnen (34 aus dem Landkreis Ravensburg, 24 aus dem Bodenseekreis und 11 aus dem Landkreis Sigmaringen) sogar als Preisträger ausgezeichnet. Sie haben ihre Prüfung mit „sehr gut“ bestanden, also mit mindestens 92 von 100 möglichen Punkten, und gehören damit zu den besten drei Prozent der regionalen Ausbildungsabsolventen. Fünf von ihnen sind sogar Landesbeste in ihren Berufen.

Die fünf Landesbesten aus der Region Bodensee-Oberschwaben sind Sarah Ehrenberg, Textil- und Modenäherin bei Trigema in Altshausen, Christian Hülse, Metallfeinbearbeiter beim Liebenau Berufsbildungswerk in Ravensburg, Philipp Feierstein, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik Fachrichtung Formteile bei Elobau in Leutkirch Leutkirch, Michael Gaile, Mediengestalter Digital und Print Fachrichtung Gestaltung und Technik bei iin aller munde in Leutkirch sowie Toni Heiko Zimmermann, Bankkaufmann bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben in Leutkirch. Sie erhielten ihre Urkunden und Präsente von IHK-Präsident Martin Buck und IHK-Hauptgeschäftsführer Professor Peter Jany. „Wir gratulieren Ihnen zu ihrem besonderen Erfolg und wir sind stolz darauf, gleich fünf Landesbeste in der Region zu haben“, sagte Buck, und Jany ergänzte: „Gerne hätten wir mit Ihnen diesen Erfolg gefeiert, so bleibt uns lediglich, danke zu sagen und Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Berufs- und Lebensweg zu wünschen.“

IHK-Präsident appelliert an Ausbildungsbetriebe

Insgesamt habe es in diesem Jahr in Baden-Württemberg 48 200 Absolventen in IHK-Berufen gegeben, 116 von ihnen gehören zu den Landesbesten. Als Anerkennung für ihre guten Leistungen erhalten die Preisträger ein Geschenk. Alle Prüflinge durchliefen eine duale Berufsausbildung bei ihren jeweiligen Ausbildungsbetrieben und in den Berufsschulen, teilt die IHK weiter mit. Martin Buck bedankte sich auch bei den Ausbildungsbetrieben und den Berufsschulen, „die beide einen großen Anteil an dem Erfolg der Prüflinge haben“. Der IHK-Präsident appellierte laut Pressemitteilung außerdem an die Betriebe, trotz anhaltender Corona-Pandemie auch jetzt noch neue Ausbildungsverträge abzuschließen, um den eigenen Nachwuchs zu sichern und jungen Menschen den Einstieg in ihre Berufsausbildung zu ermöglichen.