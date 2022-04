331 Studierende beginnen im Sommersemester an der PH Weingarten

Für insgesamt 331 Studentinnen und Studenten hat im April das Sommersemester an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten begonnen. 120 Erstsemester in den Bachelorstudiengängen und 211 Masterstudenten und -studentinnen begrüßten die Rektorin der PH, Prof. Karin Schweizer, und die ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters, Susanne Münz, im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten. In den Bachelorstudiengängen fürs Lehramt haben sich zum Sommersemester 120 Erstsemester an der PH eingeschrieben, davon 69 für Grundschulen und 51 für die Sekundarstufe I. Außerdem sind 211 Studierende in die Masterstudiengänge gewechselt: 95 im Lehramt Grundschule, 111 im Lehramt Sekundarstufe I und 5 im Höheren Lehramt an beruflichen Schulen. Insgesamt sind somit derzeit rund 3200 Studierende an der PH eingeschrieben.