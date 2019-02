32-Jährige zieht Frau an den Haaren

Zwischen zwei Frauen ist es am Donnerstag gegen 21 Uhr in einer Wohnung im Wohngebiet Blumenau zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf laut Polizeibericht eine 57-Jährige von einer 32-Jährigen angespuckt und an den Haaren gezogen wurde. Als die 32-Jährige Beleidigungen und Bedrohungen aussprach wurde die Polizei informiert. Die Beamten nahmen die 32-Jährige vorläufig fest und brachten sie nach einer Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung, die von einem Arzt durchgeführt wurde, in die Zelle des Polizeireviers Weingarten. Gegen die Maßnahmen wehrte sich die junge Frau und beleidigte die Beamten massiv. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Die Frau muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.