304 Studierende beginnen ihr Studium an der PH Weingarten

- Für 134 Erstsemestrige in den Bachelorstudiengängen und 170 in den Masterstudiengängen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat das Studium mit einer digitalen Semestereinstiegswoche begonnen. Das teilt die Hochschule mit.

In einer Videobotschaft habe die Rektorin, Professorin Karin Schweizer, und der Oberbürgermeister Markus Ewald die neuen Studierenden begrüßt. Schweizer bedauere, dass die Studierenden auch in diesem Semester noch nicht in Präsenz an der PH studieren können und habe betont: „Wir haben inzwischen vielfältige digitale Angebote entwickelt, um Ihnen ein spannendes und attraktives Semester anzubieten.“ Ewald habe die Studierenden eingeladen, Weingarten kennenzulernen und zu erleben.

Zwei Studierende haben laut Mitteilung die Neuen per Video mit zu einem Rundgang über den Campus genoimmen. Die Studienberatung, die die Semestereinstiegswoche organisiert hat, habe in einer Online-Show aus dem Videostudio des Zentrums für Digitalisierung eine Einführung in das Studium gegeben. Dabei seien verschiedene Hochschulmitglieder wie etwa der Leiter des Prüfungsamtes zu Wort gekommen und hätten Antworten auf wichtige Fragen zum Studium gegeben. Im Laufe der Semestereinstiegswoche habe es zahlreiche weitere Online-Beratungen und -Informationen zum Beispiel der Fächer, der Hochschulbibliothek, der Gleichstellungsbeauftragten, des Studierendenwerks Seezeit und vieler anderer gegeben.

Zum aktuellen Sommersemester zähle die PH nun insgesamt 3313 Studierende. Von den 134 Erstsemestrigen im Bachelor haben 90 im Lehramt Grundschule angefangen und 44 im Lehramt Sekundarstufe I. Außerdem seien insgesamt 170 Studierende, die zuvor ihr Bachelorstudium an der PH Weingarten oder einer anderen Hochschule erfolgreich abgeschlossen hatten, in den Masterstudiengängen der PH gestartet.