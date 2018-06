28-Jähriger muss für fast zwei Jahre hinter Gitter

Richter Göpfert und seine beiden Schöffen verurteilten einen 28-jährigen Angeklagten aus dem nördlichen Kreisgebiet einstimmig zu einem Jahr und elf Monaten Gefängnis ohne Bewährung.

Verurteilt wurde er wegen schweren Diebstahls, vorsätzlicher Brandstiftung in vier Fällen, schwerer Beleidigung eines Polizisten und unerlaubten Waffenbesitzes. Strittig während des Prozessverlaufs war allein die Brandstiftung, die übrigen Straftaten räumte der Angeklagte freimütig ein. Noch in seinem Schlusswort bestätigte er vehement: „Ich habe kein Feuer gelegt. Ich habe das noch nie getan und werde es auch niemals tun.“

In der Nacht vom 16. auf den 17. Oktober 2010 ging bei der Polizei in Weingarten die Meldung ein, dass in kurzen räumlichen und zeitlichen Abständen ein Wohnwagen, ein Scheune, ein Wohnmobil und dann noch eine fahrbare Imbissbude angezündet worden seien. Die Weingartner Beamten schlossen messerscharf auf den Angeklagten. Dieser aber hatte in einem langen Vorstrafenregister zwar schon vieles angestellt, vom Diebstahl über Straßenverkehrsdelikte bis zum Hausfriedensbruch, Brandstiftung war ihm aber noch nie vorgeworfen oder nachgewiesen worden. Auf der anderen Seite konnte ihm auf Grund des Inhalts seines Rucksacks – diverse Militaria – ein schwerer Diebstahl nachgewiesen werden, den er am selben Abend verübt hatte.

Das Ravensburger Amtsgericht musste sich bei seiner Urteilsfindung allein auf Indizien verlassen. Fasern gleicher Farbe und gleicher Struktur wie an seinem gestohlenen Militärmantel konnten auch am Tor der Scheue, die teilweise abgebrannt ist, nachgewiesen werden.

Das zweite Indiz hat fast spektakulären Charakter. Spürhunde nahmen am Handschuh des Angeklagten Witterung auf und wiesen einen Weg vom Ort des Raubüberfalls über die verschiedenen Brandorte bis dahin, wo der Angeklagte von der Polizei empfangen worden war. Dass der Weg der Hunde teilweise einen ganzen Kilometer von der Brandstelle entfernt verlief, nahm der Verteidiger zum Anlass, die Aussagefähigkeit dieses Indizes zu bezweifeln.

Seit zwei Jahren hat der junge Mann keine Straftat mehr begangen. Er verdient sich als gelernter Handwerker sein eigenes Geld, er hat eine eigene Wohnung. Vergangenes Jahr hat er einen Suizid-Versuch unternommen, bei dem er nur mit viel Glück dem Tod entgangen sei. Er habe sich, dabei kämpft er mit den Tränen und schaut zu seinen Eltern, die bei der Verhandlung anwesend sind, er habe sich von Freunden und Familie so alleingelassen gefühlt.

Der Verteidiger bittet in seinem Plädoyer dem jungen Mann seinen Wendepunkt abzunehmen und ihm „zum letzten-, zum allerletzten Mal“ eine Chance zu geben. Das Gericht beließ es bei einem, unter der Annahme, dass er der Brandstifter war, milden Urteil. (rkö)