26 Grad im Weingartener Hallenbad

Das Weingartener Hallenbad wird zum 23. September öffnen. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Temperatur im Hallenbad um ein weiteres Grad gesenkt. Was mit den Saunen geschieht, wird noch erörtert.

Wurde bereits in diesem Frühjahr in Folge eines Gemeinderatsbeschlusses die Temperatur des Schwimmbeckens von 28 Grad auf 27 Grad reduziert, wird in Folge der aktuellen Situation die Temperatur erneut um ein Grad abgesenkt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Von dieser Maßnahme ist der Kinderbereich ausgenommen.

Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am 26. September darüber entscheiden, inwieweit auch die Saunalandschaft ihren Betrieb in diesem Winter aufnehmen wird. Denkbar sei eine Reduktion der Anzahl an Saunen, die in Betrieb gehen beziehungsweise eine generelle Reduktion der Öffnungs- und Betriebszeiten.

Öffnungszeiten 2022

Montag: 13 - 18 Uhr

Dienstag: 10 - 18 Uhr

Mittwoch: 14 - 22 Uhr

Donnerstag: 07 - 18 Uhr

Freitag: 14 - 22 Uhr

Samstag: 08 - 19 Uhr

Sonn- und Feiertage: 08 - 19 Uhr