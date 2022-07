25000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Das Übersehen des Bremsens seines Vordermannes hatte am Donnerstag kurz nach 20 Uhr für einen Skoda-Fahrer Folgen. Das teilt die Polizei mit. Der 21 Jahre alte Fahrer erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Mercedes an einem Fußgängerüberweg in der Hähnlehofstraße anhielt und fuhr wuchtig auf. Bei der Kollision verletzten sich der Unfallverursacher sowie der 19-jährige Fahrer des Mercedes. Beide wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den beiden Autos entstand, wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Der Skoda musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.