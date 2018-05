25 Medaillen bleiben im Schussental

Beim Schüler- und Jugendcup im Trampolinturnen in der Weingartener Großsporthalle haben die Trampoliner des TV Weingarten gute Leistungen gezeigt. Bei ihrem Heimwettkampf holten die Weingartener 25 Medaillen.

In der Jugend B überzeugte Verena Schoch und gewann Bronze. Bei den Jugendturnerinnen A verpasste Yvonne Wagner vom TVW knapp das Podest und wurde Vierte. Dafür holte Mahmoud Alshek Ali die Goldmedaille in der männlichen Konkurrenz (TSB Ravensburg).

In der E-Jugend der Aktiven stellten sich drei Weingartener dem Wettkampfgeschehen. Silber ging an Marie Mayer, gefolgt von Antonia Eyrich auf dem Bronzerang. Den undankbaren vierten Platz belegte Mara Herter. Eine Altersklasse darüber startete die Ravensburgerin Valerie Dewald. Sie ging mit der Silbermedaille nach Hause. Bei den D-Junioren erturnte sich der Weingartener Kilian Eberwein mit drei guten Übungen Silber. Melinda Reisch holte ebenfalls Silber in der Jugend C. Vierte wurde Theresa Knisel. Lukas Pech wurde laut Mitteilung Dritter, dicht gefolgt von seinem TVW-Mannschaftskollegen Benjamin Eyrich.

In der Jugend A erreichte Moritz Mücke mit seiner neuen Kürübung den zweiten Platz, Vierter wurde hier Noah Markgraf (beide TVW). Bei den Turnerinnen hatte Bianca Schubert die Nase vorn und gewann Gold. Silber ging an Louisa Ganter (beide TVW).

In der Aufbauklasse gingen alle Podestplätze an den heimischen Verein. Caroline Eyrich gewann vor ihrer Zwillingsschwester Johanna Eyrich und Michelle Lang. Bei den Jugendturnerinnen E verpasste Lara Eberwein vom TVW als Zweite knapp den Sieg. Auf Rang drei folgte Katharina Geiser vom TSB Ravensburg. Bei den Jugendturnern E ging der Titel ebenfalls an den TV Weingarten. Lenny Hellstern zeigte laut Mitteilung seine Qualitäten und gewann verdient Gold. Den zweiten Platz belegte sein Vereinskamerad Noah Härter.

In der Jugend D holte sich Mia Hellstern Platz drei mit knappem Vorsprung vor Valentina Lammers. Bei den Jungs ging Gold an Martin Reisch. Als Wettkampfneuling überraschte Adam Lechli, er gewann die Bronzemedaille, Vierter wurde Ben Wunderer.

Bei den Schülerinnen C überzeugte Finnja Küchler und holte sich Silber. Bei den Schülern C gingen alle Podestplätze an Turner aus dem Schussental. Platz eins holte sich in überzeugender Manier Luke Bulling, Platz zwei ging an Max Fischer (beide TVW) Bronze gewann Abdulrahman Alshek Ali vom TSB.