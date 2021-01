25-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Wegen des dringenden Verdachts, unter Drogeneinfluss Auto gefahren zu sein, ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 25 Jahre alten Autofahrer.

Eine Polizeistreife hielt den Wagen des Mannes laut Bericht am Donnerstagnachmittag kurz nach 17 Uhr in der Wolfegger Straße in Weingarten an. Da sich während der Kontrolle Anzeichen auf Drogenbeeinflussung ergaben und auch ein Schnelltest positiv verlief, musste der 25-Jährige die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, es folgen eine Anzeige, ein Fahrverbot und Strafpunkte im Verkehrsregister.