24-Jähriger greift bei Festnahme zum Messer

Ein 24-jähriger türkischer Staatsangehöriger hat in der Nacht zum Donnerstag bei seiner Festnahme in Weingarten trotz angelegter Handschellen zu einem Küchenmesser gegriffen, um sich zur Wehr zu setzen. Wie die Polizei berichtet, nahmen ihm die Beamten vor Ort die Waffe ab.

Mitten in der Nacht rückte die Polizei bei dem 24-Jährigen an, um ihn zur Vorbereitung seiner Abschiebung festzunehmen. Während der Festnahme, an der mehrere Beamte beteiligt waren, griff der aufgebrachte Mann, obwohl er bereits gefesselt war, nach einem in der Spüle liegenden Küchenmesser und versuchte, es auf die Einsatzkräfte zu richten. Laut Bericht wurde ihm das Messer von einem Polizisten sofort abgenommen. Dabei verletzte sich dieser leicht.

Der 24-Jährige wurde gemäß dem Vollzugsauftrag der zuständigen Polizeibehörde bis zum Transport zum Flughafen Stuttgart in Gewahrsam genommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ist laut Polizei eingeleitet worden.