„222 Köpfe“ als stille Beobachter

222 kleine in Bronze gegossene Köpfe, jeder auf einer schwarzen Platte montiert, zieren den Gastronomieraum im Kulturzentrum Linse. „Köpfe / Heads“ titeln sie schlicht. Eine Station weiter hat der Künstler Eckart F. G. Schadt seine Tuschezeichnungen „Striche“ installiert. Unter der Decke im Foyer schwebt eine Objektinstallation aus Globen, die er „Welten“ nennt. Mit den drei Werkgruppen ist der gebürtige Ravensburger aus Wien angereist. Erläutert hat die drei Topoi am Donnerstagabend anlässlich der Vernissage Wolfram Frommlet.

„Skulptur, Köpfe, Gold, 222“ – nicht mehr und nicht weniger Angaben finden sich zu Eckart Schadts Serie „Köpfe“. Sie präsentiert er in der Linse erstmals vollständig. Gespießt auf krumm gebogene Kleiderbügelhaken, ragen sie in den Raum hinein. Gehalten werden sie mittels schwarzer quadratischer Platten. Als Gesamtheit gesehen, ergibt das eine Art flächendeckende Wandverkleidung über den Köpfen der speisenden Gäste. Die Visagen mit ihren aufgerissenen Mündern, leeren Augenhöhlen, zerquetschten und eingebeulten Schädeln demonstrieren Fratzen, die stark überzeichnet sind. Manche lehnen wir ab, weil wir sie für zu hässlich halten. Andere, die ihre Lippen zum Kussmund formen, erscheinen freundlicher. Als stille Beobachter haben sie Posten bezogen und erfreuten sich am Abend einer regen Käuferschaft. 22,22 Euro mit einem Zuschlag von 2,22 Euro für das erste Exemplar. Diese Summe ist der Kaufpreis wiederum zuzüglich 2,22 Euro für den nächsten Kopf und so weiter.

Der Lack ist ab

Wolfram Frommlet verwies hierbei auf die beängstigende Kurve nach oben, die die globale Verschuldungskrise annehme. Er sprach von Masken. Abgeschminkt und entpudert seien sie. Alle mühsam angeeigneten Stylings seien dahin. Kurz gesagt – der Lack ist ab. Eckart Schadt, der sich weder als gegenständlicher noch als abstrakter Künstler versteht, sondern eher konzeptuell arbeitet, hat einen installativen Erlebens- oder Erfahrungsraum geschaffen. In den hineingestellt, sieht man sich mit dicht an dicht gehängten Köpfen konfrontiert. Stellt schnell fest, dass keiner dem anderen gleicht. Dass sie ihr Innerstes und damit die ganze Bandbreite menschlicher Abgründe offenlegen. Als „erfrischend“ und „verwirrend“ bezeichnete Frommlet Schadts Werk, das seine Wurzeln im Kunstunterricht von Karl J. Schäfer hat. Sich fortsetzte über ein Studium in Virtual Reality Design in England, über Stationen in Barcelona, Berlin und nun Wien.

Ein Strich auf dem Papier kann viel. Zur Linie werden und zum Raum. Im Falle der „Striche“ von Eckart Schadt entstehen Akte in Form von Tuschezeichnungen, die mit einem Punkt beginnen und bis zum Schluss nicht mehr absetzen. Es sind enorm vielgestaltige, in sich geschlossene Universen, die sich auf engstem Raum als menschliche Körper zu erkennen geben. Frommlet nannte den Bezug zur sogenannten Klassischen Moderne. Die Striche seien wie Lebenslinien, zeitlos und zeitaktuell. Beklemmend könnten sie werden. Wohl wissend, dass die Linie endlich ist. „Wir leben, als hätten wir noch eine Welt im Kofferraum“, eröffnete er seine Sicht auf Schadts „Welten“. Gemeint ist das unterhalb der Decke hängende Konstrukt, das aus mehreren Globen zusammengesetzt dem Molekül des Treibhausgases Kohlendioxid gleicht. „Das ist in Kerosin enthalten“, stellt Schadt mit Verweis auf die umweltbelastende Vielfliegerei fest. An mehrere intakte Globen sind halbierte Hälften angedockt. Schadt zersäge die alte Welt und schaffe mehrere Welten, wenn die eine Erde dem ungebremsten Wachstum nicht mehr reiche. Eine metastasierende Raupe kommt einem in den Sinn, die von innen hell und schön leuchtet in Gedanken an Aldous Huxleys utopischer „Brave New World“.